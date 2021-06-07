Два человека погибли в результате ДТП в Пустошкинском районе
ДТП с участием двух грузовиков и легкового автомобиля произошло на автодороге в Пустошкинском районе, передает корреспондент газеты «Вперед» Пустошкинского района.
7 июня между деревней Холюны и Ночлегово столкнулись «ГАЗель» и фура. Автомашина ГАЗ зацепила легковой авто. В результате столкновения легковушка вылетела в кювет.
По предварительным данным, в результате ДТП от полученных травм водитель «ГАЗели» погиб на месте. Женщина из легковушки скончалась по пути в больницу.
На месте происшествия работают сотрудники полиции, ДПС и врачи скорой медицинской помощи.
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