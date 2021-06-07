Два человека погибли в результате ДТП в Пустошкинском районе

14:02, 07 июня 2021, ПАИ

ДТП с участием двух грузовиков и легкового автомобиля произошло на автодороге в Пустошкинском районе, передает корреспондент газеты «Вперед» Пустошкинского района.

7 июня между деревней Холюны и Ночлегово столкнулись «ГАЗель» и фура. Автомашина ГАЗ зацепила легковой авто. В результате столкновения легковушка вылетела в кювет.

По предварительным данным, в результате ДТП от полученных травм водитель «ГАЗели» погиб на месте. Женщина из легковушки скончалась по пути в больницу.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, ДПС и врачи скорой медицинской помощи.