Михаил Мурашко назвал стоимость вакцины «Спутник-V»

16:31, 07 июня 2021, ПАИ

За вакцину «Спутник-V» для россиян государство платит около 900 рублей, учитывая доставку, сообщают РИА-Новости со ссылкой на интервью министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

«Конечно же, ковид вызвал дополнительные расходы. Это в первую очередь расходы на вакцинацию - «Спутник-V» стоит порядка 900 рублей с учетом доставки, все это оплачивается государством сегодня», - сказал Мурашко.

Он также сообщил, что уже для россиян закуплено более 30 миллионов доз вакцины.