Михаил Мурашко назвал стоимость вакцины «Спутник-V»
За вакцину «Спутник-V» для россиян государство платит около 900 рублей, учитывая доставку, сообщают РИА-Новости со ссылкой на интервью министра здравоохранения России Михаила Мурашко.
«Конечно же, ковид вызвал дополнительные расходы. Это в первую очередь расходы на вакцинацию - «Спутник-V» стоит порядка 900 рублей с учетом доставки, все это оплачивается государством сегодня», - сказал Мурашко.
Он также сообщил, что уже для россиян закуплено более 30 миллионов доз вакцины.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Ваши планы на лето?
08 июня 2021
О фестипелках, пластиковых товарах и тайне коронавируса — в новом выпуске «Хорошего дайджеста»
07 июня 2021
Косметолог-эстетист рассказала псковичам о способах убречь кожу от воздействия «злого» ультрафиолета