Ольга Евстигнеева о соцработе: Здесь нужно вкладывать сердце и душу

16:24, 07 июня 2021, ПАИ

«В эту работу нужно вкладывать сердце и душу, иногда нужно не просто помочь, а еще и поговорить», - заявила председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 7 июня.

По ее словам, для социальной работы не требуется высшее образование.

«Одна из наших работников Оксана поставила бабушку на ноги, бабушку, которая сломала шейку бедра, теперь она может ходить», - рассказала Ольга Евстигнеева.

Кроме того, она напомнила, что из регионального бюджета Псковской области было выделено 15 миллионов на поддержку работников социальной сферы. «Это была огромная мера поддержки», - заключила спикер.