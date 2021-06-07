Мужчина пострадал при столкновении двух автомобилей в Псковском районе
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
ДТП произошло 7 июня в деревне Котово Псковского района, передает корреспондент Псковского агентства информации.
Около строительной базы «Резонанс» столкнулись автомобили «ГАЗель» и ВАЗ-2107.
В результате ДТП пострадал один человек. Прибывшие на место происшествия спасатели оказали пострадавшему первую помощь и передали его бригаде скорой медицинской помощи. Пострадавший мужчина от госпитализации отказался.
На месте происшествия работают сотрудники АСС и врачи скорой медицинской помощи. Участники ДТП ожидают прибытия сотрудников ДПС для выяснения обстоятельств произошедшего.
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