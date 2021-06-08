55 единиц оружия изъяли росгвардейцы у псковичей
55 единиц оружия и 129 боеприпасов изъяли у жителей Псковской области сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии в рамках операции «Арсенал». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.
Мероприятие проводилось с целью выявления и пресечения нарушений правил хранения и ношения гражданского оружия.
Всего росгвардейцы провели более 400 проверок условий хранения гражданского оружия. За нарушения к административной ответственности привлекли 43 граждан.
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