Агентство инвестиционного развития Псковской области провело на ПМЭФ-2021 переговоры с потенциальными инвесторами

18:18, 07 июня 2021, ПАИ

По итогам Петербургского международного экономического форума — 2021 Агентство инвестиционного развития Псковской области готовит пакет предложений для инвесторов, намеренных локализовать свои производства в регионе. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации сообщил директор АИР Вячеслав Федюнин.

«С одной стороны, Петербургский форум - это подведение итогов. Для Псковской области такими итогами стало подписание нескольких инвестиционных соглашений, которому предшествовала работа по их подготовке, по привлечению компаний на территорию региона», - отметил эксперт. В качестве примера одного из ключевых документов, подписанных на ПМЭФ-2021, он назвал соглашение с МТС по развитию в регионе цифрового пространства, услуг связи.

«С другой стороны, ПМЭФ-2021 — это точка для того, чтобы запустить новые процессы. В рамках продолжения Форума завтра в Петербурге пройдет инвестиционная сессия. Мы встречаемся с компаниями, которые заинтересованы в локализации своего производства, услуг на территории Псковской области. Это российские компании, которые сейчас работают в Санкт-Петербурге и Ленинградской области» - сообщил Вячеслав Федюнин.

Кроме того, в рамках ПМЭФ-2021 прошли предварительные переговоры с рядом иностранных компаний, работающих на сырье, которое будет выпускать «Титан-Полимер», а также компаниями-сельхозпроизводителями, отметил директор Агентства инвестиционного развития региона. «В частности, мы формируем предложения по выращиванию сои», - детализировал он.