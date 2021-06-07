Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Агентство инвестиционного развития Псковской области провело на ПМЭФ-2021 переговоры с потенциальными инвесторами

По итогам Петербургского международного экономического форума — 2021 Агентство инвестиционного развития Псковской области готовит пакет предложений для инвесторов, намеренных локализовать свои производства в регионе. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации сообщил директор АИР Вячеслав Федюнин.

«С одной стороны, Петербургский форум - это подведение итогов. Для Псковской области такими итогами стало подписание нескольких инвестиционных соглашений, которому предшествовала работа по их подготовке, по привлечению компаний на территорию региона», - отметил эксперт. В качестве примера одного из ключевых документов, подписанных на ПМЭФ-2021, он назвал соглашение с МТС по развитию в регионе цифрового пространства, услуг связи.

«С другой стороны, ПМЭФ-2021 — это точка для того, чтобы запустить новые процессы. В рамках продолжения Форума завтра в Петербурге пройдет инвестиционная сессия. Мы встречаемся с компаниями, которые заинтересованы в локализации своего производства, услуг на территории Псковской области. Это российские компании, которые сейчас работают в Санкт-Петербурге и Ленинградской области» - сообщил Вячеслав Федюнин.

Кроме того, в рамках ПМЭФ-2021 прошли предварительные переговоры с рядом иностранных компаний, работающих на сырье, которое будет выпускать «Титан-Полимер», а также компаниями-сельхозпроизводителями, отметил директор Агентства инвестиционного развития региона. «В частности, мы формируем предложения по выращиванию сои», - детализировал он.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>





Ваши планы на лето?

Проголосовать >>>

07 июня 2021

Госдума собирается внести изменения в налоговый кодекс
06 июня 2021

Россия планирует расширить ограничения на экспорт основных продуктов питания
05 июня 2021

Россельхознадзор: Россия не зависит от импортных яиц
04 июня 2021

Правительство РФ выделит Псковской области дополнительные 200 млн рублей на ремонт дворов — губернатор Михаил Ведерников
04 июня 2021

Фоторепортаж: Псковичи на ПМЭФ-2021
04 июня 2021

Фоторепортаж: Губернатор Псковской области Михаил Ведерников работает на ПМЭФ
04 июня 2021

Псковский губернатор на стратегической сессии ПМЭФ принял участие в обсуждении особенностей реализации инфраструктурных проектов
03 июня 2021

Губернатор и глава корпорации МСП подписали соглашение о поддержке малого и среднего бизнеса региона

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(8112)56-36-11, +7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...