В России начали подготовку к ежегодному ралли «Шёлковый путь»

18:15, 07 июня 2021, ПАИ

В Правительстве РФ прошло заседание организационного комитета по проведению российского этапа ралли «Шёлковый путь». Об этом сообщил сайт Правительства.

Даты проведения ралли — с 1 по 11 июля, торжественное открытие запланировано провести в Омске. Маршрут соединит две страны – Россию и Монголию – и пройдёт через города: Омск – Новосибирск – Барнаул – Горно-Алтайск – Улгий – Ховд – Алтай – Баянхонгор – Улан-Батор.

Российский этап проложен по территории четырёх субъектов: Омская область, Новосибирская область, Алтайский край, Республика Алтай. Движение участников ралли к месту старта соревнования и обратный путь пройдут по территориям 14 регионов Российской Федерации.



«Ралли соединит две страны и будет иметь особое значение – именно в этом году 100-летний юбилей установления дипломатических отношений между Россией и Монголией. Представители 45 стран примут участие в мероприятии. Всего более 1,5 тысячи человек. Наша главная задача — провести необходимую подготовительную работу, отдельное внимание, безусловно, уделить вопросам безопасности и соблюдению санитарных норм по ходу следования участников. Утверждённый оргплан включает 45 мероприятий, исполнение которых будет контролировать Минспорта»., - сказал вице-премьер Правительства Дмитрий Чернышенко

Международное ралли «Шёлковый путь» является всемирно известным ежегодным автоспортивным соревнованием, проводимым с 2009 года. Название подчёркивает евразийский маршрут ралли и его связующую роль для стран региона.

Участники – команды мирового уровня: Red Bull KTM, Husqvarna, Honda, Yamaha, КамАЗ-мастер, Mammoet Rallysport, HINO TEAM SUGAWARA, МАЗ-СПОРТавто, X-raid team, Toyota Gazoo racing, SNAG RACING.

Среди пилотов – неоднократный призёр «Шёлкового пути» Владимир Васильев, победитель 2018 года Язид Аль-Раджи, победитель 2019 года Нассер Аль-Аттия, неоднократный участник «Дакара» и призёр «Шёлкового пути» 2016 года в категории грузовиков Мартин ван ден Бринк, самый титулованный мотогонщик Кевин Бенавидес, многократный победитель «Шёлкового пути» Дмитрий Сотников.

Календарь международного ралли «Шёлковый путь» в 2021 году:

30 июня – 1 июля – технические и административные проверки;

1 июля – торжественный старт ралли в г. Омске;

2–4 июля – спортивные участки на территории Омской области, Алтайского края и Республики Алтай;

4 июля – пересечение границы Российской Федерации и Монголии;

5–11 июля – спортивные участки на территории Монголии;

11 июля – финиш и награждение победителей в г. Улан-Баторе.