Вслед за учёными из Великобритании американцы доказали, что коронавирус вышел из китайских лабораторий

20:45, 07 июня 2021, ПАИ

Американские учёные обнаружили вставку геномов, по которой можно точно сказать об искусственном происхождении коронавируса, пишет новостной портал NewsMail. Об этом китайском подлоге говорится в статье доктора Стивена Куэйя и профессора физики Калифорнийского университета в Беркли Ричарда Мюллера для The Wall Street Journal.



При исследованиях коронавируса учёные обнаружили генетический след. Эту вставку из генома используют искусственно для того, чтобы усилить заразность и летальность вируса. В природе такая генетическая вставка не встречается, говорят учёные. При этом следов манипуляции над вирусом, кроме этой вставки, не остаётся.

Учёные утверждают, что науке известен только один способ, благодаря которому может быть достигнут такой результат: моделирование естественной эволюции и выращивание вируса на человеческих клетках до достижения его максимальной эффективности.



Президент США Джо Байден уже попросил национальное разведывательное сообщество удвоить усилия по расследованию данного предположения. Назревает скандал мирового уровня. Напомним, ранее вирусологи из Великобритании выдвинули похожую версию.



Ранее Китай уже несколько раз отвергал утверждения о лабораторном происхождении коронавируса.



