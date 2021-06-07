Обнаружена связь между возбудителем коклюша и целлюлитом

08:55, 08 июня 2021, ПАИ

Ученые Парижского университета и Института Пастера обнаружили связи бактерии Bordetella holmesii (возбудитель коклюша, который недавно был обнаружен в России) с образованием целлюлита — бактериального воспалительного заболевания глубоких слоев кожи, которое является не просто косметическим дефектом. Об этом пишет газета «Известия».

Речь идет о случае, когда Bordetella holmesii трижды вызывала целлюлит у зараженного 67-летнего мужчины. Впервые целлюлит поразил его левую ногу, тогда мужчине в течение двух недель амбулаторно давали антибиотик, который помог ему побороть заболевание, говорится в исследовании.

Через два месяца целлюлит возник снова, но для лечения к ранее использованному антибиотику добавили фузидовую кислоту, после чего кожные поражения стали выражены сильнее и пациента госпитализировали с температурой 38,6 °C и ознобом. После внутривенного введения двух других антибиотиков все симптомы прошли.

Через две недели после окончания предыдущего лечения у мужчины вновь нашли Bordetella holmesii. На этот раз антибиотики долгое время не помогали. Только спустя месяц терапии, включающей в себя внутривенное введение антибиотиков, состояние пациента стало улучшаться, и еще через несколько дней он смог покинуть медицинское учреждение.