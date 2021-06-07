Всемирный день океанов празднуется 8 июня

08:38, 08 июня 2021, ПАИ

8 июня отмечается важный экологический праздник — Всемирный день океанов (World Oceans Day). Об этом сообщает портал calend.ru.

Идея утвердить такую дату возникла на встрече на высшем уровне «Планета Земля» в 1992 году в Рио-де-Жанейро (Бразилия). C этого времени праздник отмечается ежегодно 8 июня всеми, кто имеет даже самое отдаленное отношение к Мировому океану.

«Экологи, ихтиологи и сотрудники многих зоопарков, аквариумов, дельфинариев координируют свои усилия для того, чтобы защитить права обитателей морских глубин и стабильную экологическую обстановку», - отмечает издание.

В 2008 году Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций постановила (резолюция № A/RES/63/111), что начиная с 2009 года праздник будет отмечаться официально.