Следить внимательно за комарами советует сегодня народный календарь

08:18, 08 июня 2021, ПАИ

8 июня по народному календарю наступил день апостола Карпа, ученика святого Павла. Обращали внимание в этот день на комаров. Если их было много — то последние дни июня ожидались теплые, но дождливые. Об этом сообщает портал calend.ru.

На Руси считалось, что на Карпа хорошо ловятся его «тезки» — карпы, поэтому мужчины сразу выходили на рыбалку.

В этот день горшки и плошки принято было выставлять под цветущие кусты шиповника, чтобы избавиться от неприятного запаха от домашней посуды. Сами же люди старались подышать воздухом рядом с шиповником — считалось, что это помогает от разных болезней.

Кроме того, в этот день в дом приглашали печника, чтобы он осмотрел и подправил печь. После работы его обязательно угощали караваем, а один кусочек клали за печку — для домового, которого якобы побеспокоили при ремонте.