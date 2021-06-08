Мужчина госпитализирован в результате пожара в Невельском районе

09:35, 08 июня 2021, ПАИ



Мужчина получил ожоги второй степени и был госпитализирован в результате пожара, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Пожар произошел около 16:00 7 июня в деревне Быково Невельского района. Сгорел жилой дом и хозяйственная пристройка.

В результате пожара пострадали 61-летний мужчина, он получил ожоги 2-й степени головы и тела, госпитализирован, и 48-летняя женщина получила ожоги 2-й степени кистей рук.

Предположительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 5 человек. Телефон экстренного вызова службы спасения – 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112)79-99-99.