В Псковской области за сутки произошло три лесных пожара

10:46, 08 июня 2021, ПАИ

За минувшие сутки в Псковской области произошло 3 лесных пожара на площади 1,18 га. Всего за 2021 год в регионе произошло 335 лесных пожара на площади 32,43 га.

Региональная диспетчерская служба ГАУ ПО «Противопожарный лесной центр» в круглосуточном режиме принимает звонки на прямую линию лесной охраны. О факте лесного пожара необходимо сообщить по телефонам 8-800-100-14-84 и 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный).