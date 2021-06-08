В Псковской области за сутки произошло три лесных пожара
За минувшие сутки в Псковской области произошло 3 лесных пожара на площади 1,18 га. Всего за 2021 год в регионе произошло 335 лесных пожара на площади 32,43 га.
Региональная диспетчерская служба ГАУ ПО «Противопожарный лесной центр» в круглосуточном режиме принимает звонки на прямую линию лесной охраны. О факте лесного пожара необходимо сообщить по телефонам 8-800-100-14-84 и 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный).
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