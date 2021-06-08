Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Акция «Возвращение на Родину красноармейца Ивана Анисимова» пройдёт в Псковском районе 10 июня

Торжественная акция «Возвращение на Родину красноармейца Ивана Анисимова» пройдёт 10 июня в Тямше у воинского мемориала в честь 99 земляков, которые ушли на фронт и не вернулись с войны. Организаторами мероприятия выступают региональное отделение Союза женщин России и администрация Псковского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Управлении информационной политики администрации Псковской области.

В рамках акции состоится передача земли с места лагеря для советских военнопленных «Шталаг 352», где погиб псковский красноармеец Иван Анисимов, и его артефактов (записка, медальон, часть гимнастерки). Лагерь располагался в Минске.

По плану мероприятия земля, доставленная с места захоронения погибших солдат, будет прикопана у мемориала в Тямше, на обелиске которого высечено имя Ивана Анисимова. Именно из Тямши красноармеец и его односельчане уходили на фронт. Медальон и записку представители белорусской стороны передадут на митинге родственникам, а те, в свою очередь – школьному музею в Тямше.

На митинге выступят представители белорусской делегации – руководители Союза молодёжи Белоруссии, участники Псковского международного форума «Мы – вместе», представители Союза женщин России, родственники Ивана Анисимова, депутаты областного Собрания, представители администрации Псковского района.

«Предстоящая акция является уникальным мероприятием международного уровня. Передача вещей погибшего псковского солдата из другого государства - единичный пример. Так, из земли подняли останки 144 воинов и нашли всего 11 медальонов. По текстам вкладышей установлены сведения всего о трёх погибших», – отметила председатель Псковского регионального отделения Союза женщин России Наталья Никифорова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>





Как вы относитесь к электросамокатам?
Проголосовать >>>

08 июня 2021

Дожди и грозы ожидаются в Псковской области 9 июня
08 июня 2021

Псковские депутаты прочитали стихи Деду Морозу
08 июня 2021

Кот митрополита Тихона Владыка держал Великий пост
08 июня 2021

Спортивная резиденция Деда Мороза откроется в Псковской области
08 июня 2021

По результатам опроса почти половина пользователей сайта ПАИ не смогут насладиться летом
08 июня 2021

В Псков приехал Дед Мороз из Великого Устюга
08 июня 2021

Старейший пилот тепловых аэростатов стал гостем ПАИ-live
08 июня 2021

Александр Козловский поздравил соцработников с профессиональным праздником

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(8112)56-36-11, +7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...