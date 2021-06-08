Акция «Возвращение на Родину красноармейца Ивана Анисимова» пройдёт в Псковском районе 10 июня

10:58, 08 июня 2021, ПАИ

Торжественная акция «Возвращение на Родину красноармейца Ивана Анисимова» пройдёт 10 июня в Тямше у воинского мемориала в честь 99 земляков, которые ушли на фронт и не вернулись с войны. Организаторами мероприятия выступают региональное отделение Союза женщин России и администрация Псковского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Управлении информационной политики администрации Псковской области.

В рамках акции состоится передача земли с места лагеря для советских военнопленных «Шталаг 352», где погиб псковский красноармеец Иван Анисимов, и его артефактов (записка, медальон, часть гимнастерки). Лагерь располагался в Минске.

По плану мероприятия земля, доставленная с места захоронения погибших солдат, будет прикопана у мемориала в Тямше, на обелиске которого высечено имя Ивана Анисимова. Именно из Тямши красноармеец и его односельчане уходили на фронт. Медальон и записку представители белорусской стороны передадут на митинге родственникам, а те, в свою очередь – школьному музею в Тямше.

На митинге выступят представители белорусской делегации – руководители Союза молодёжи Белоруссии, участники Псковского международного форума «Мы – вместе», представители Союза женщин России, родственники Ивана Анисимова, депутаты областного Собрания, представители администрации Псковского района.

«Предстоящая акция является уникальным мероприятием международного уровня. Передача вещей погибшего псковского солдата из другого государства - единичный пример. Так, из земли подняли останки 144 воинов и нашли всего 11 медальонов. По текстам вкладышей установлены сведения всего о трёх погибших», – отметила председатель Псковского регионального отделения Союза женщин России Наталья Никифорова.