Дизайн-код нестационарных торговых объектов презентуют в Пскове в этом году

12:32, 08 июня 2021, ПАИ

В Пскове почти закончили разработку дизайн-кода нестационарных торговых объектов, где есть указание и на вывески. Об этом сообщил заместитель главы администрации Пскова Павел Волков на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 8 июня.

«Это будет следующая большая работа, даже сложнее, чем вывески», - отметил Волков.

Также спикер рассказал, что бывают и сложные ситуации, когда вид фасада не предполагает яркого представления или специфического шрифта.

«У всех есть возможность монохромного исполнения логотипов. Если мы запрещаем размещать яркие зелёные буквы на историческом здании, то это исполняется», - добавил Павел Волков.