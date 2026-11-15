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Общество

Всероссийский день призывника отмечают 15 ноября

Всероссийский день призывника отмечается сегодня, 15 ноября. Его проводят ежегодно начиная 1992 года, пишет портал calend.ru.

Фото: ПАИ

Воинская повинность появилась ещё в Московском государстве, а постоянная армия сформировалась только при Петре I на основе рекрутского призыва из податных сословий.

В 1930 году был принят закон «Об обязательной военной службе», согласно которому оборона СССР осуществлялась только трудящимися. В наши дни, согласно Конституции РФ, защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина РФ.

С января 2008 года военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, служат один год. С января 2024 года изменён и предельный возраст призыва на срочную службу: он вырос с 27 до 30 лет. Минимальный возраст срочников остался прежним – 18 лет.

В День призывника в российских городах, где есть воинские формирования и части, для призывников устраиваются различные празднично-патриотические мероприятия.

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