Двух подростков обстреляли у школы в Волгоградской области

14:13, 08 июня 2021, ПАИ

В Волгоградской области неизвестный мужчина обстрелял двух подростков, предположительно из пневматического оружия, и скрылся. Дети получили не угрожающие жизни ранения, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Волгоградской области.

«8 июня около 10:45 мск в дежурную часть УМВД России по г. Волжскому поступило сообщение о том, что на пересечении улиц Энтузиастов и Калинина в поселке Краснооктябрьский города Волжский неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов, предположительно из пневматического оружия, по двум подросткам, после чего скрылся. Угрозы жизни ранения не представляют», - уточнили в пресс-службе.

«Поступил вызов от завуча школы №15 в поселке Краснооктябрьский в Волжском. Двое мальчиков 2005 и 2006 г. р. в результате выстрелов на улице из неустановленного оружия получили синяки и ссадины, после чего обратились в школу, находящуюся возле места происшествия», - добавили в администрации области.

Подростков доставили в травмпункт. Их состояние не вызывает опасения. «У одного зафиксированы повреждения мягких тканей голени, у второго - предплечья», - рассказали в пресс-службе администрации региона.