Псковичи и белорусы обсудили сотрудничество по поиску партнеров для предприятий Псковской области

15:18, 08 июня 2021, ПАИ

Деловая встреча представителей Торгово-промышленной палаты (ТПП) Псковской области и Белорусской универсальной товарной биржи прошла во вторник, 8 июня. Президент региональной ТПП Владимир Зубов, начальник управления внешнеэкономической деятельности БУТБ Александр Башлий и представители псковского бизнеса обсудили вопросы совместного сотрудничества в сфере поиска партнеров для предприятий нашей области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ТПП области.

Гости из Минска поделились опытом работы национальной биржи, предоставляющей российскому бизнесу возможность проанализировать потребности белорусского рынка, изучить его наиболее перспективную товарную номенклатуру и в дальнейшем проводить закупки белорусских товаров и экспортировать свою продукцию в дальнее зарубежье непосредственно через биржу.

Заинтересованность к использованию платформы Белорусской универсальной товарной биржи проявили Псковская швейная фабрика «Славянка», АО «Зенча-Псков», Лесозавод «Судома», «Титан-Полимер», Псковский хлебокомбинат, «Столбушинский продукт» и Торговый дом «Шпагатная мануфактура».

Отметим, в январе-феврале 2021 года российские компании вошли в тройку лидеров по закупкам товаров на бирже Белоруссии. Сумма биржевых сделок, совершенных российскими участниками торгов за указанный период, почти втрое превысила показатель 2020 г. и составила 12 млн долларов.