2,5 миллиона рублей украл у псковича интернет-мошенник

16:35, 08 июня 2021, ПАИ

В Пскове у местного жителя мошенник, представившись сотрудником одного из известных банков, украл 2,5 миллиона рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Пскова.

Неустановленное лицо, под видом сотрудника службы безопасности одного из банков, через несколько номеров, в сети «Интернет», а также приложении Skype, под предлогом получения дополнительного заработка в сфере брокерской деятельности, а также аннулирования незаконно оформленных кредитов в различных кредитных учреждениях, украло у псковича 2,5 млн рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.