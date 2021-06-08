2,5 миллиона рублей украл у псковича интернет-мошенник
В Пскове у местного жителя мошенник, представившись сотрудником одного из известных банков, украл 2,5 миллиона рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Пскова.
Неустановленное лицо, под видом сотрудника службы безопасности одного из банков, через несколько номеров, в сети «Интернет», а также приложении Skype, под предлогом получения дополнительного заработка в сфере брокерской деятельности, а также аннулирования незаконно оформленных кредитов в различных кредитных учреждениях, украло у псковича 2,5 млн рублей.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
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