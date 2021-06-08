В Самаре мать выкинула трехлетнюю дочь с шестого этажа

17:17, 08 июня 2021, ПАИ

В Самаре 34-летняя женщина выбросила трехлетнюю дочь с шестого этажа. Об этом пишет РИА Новости.

Инцидент произошел в Октябрьском районе города. В публикации с видео, которая появилась в сообществе «Подслушано. Самара» в соцсети «ВКонтакте», говорится, что женщина свесила дочь с балкона в воспитательных целях. На видео слышно, как девочка кричит «Боюсь, мам, боюсь, боюсь». Женщина держала ее за майку, но та порвалась, и дочка разбилась насмерть.

По информации Telegram-канала «Подъем», который ссылается на очевидцев, молодая мама после этого спустилась вниз, подобрала тело девочки и унесла в квартиру.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело. Женщину обвиняют по статье «Убийство малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии». Мать задержали, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

В региональном Министерстве социально-демографической и семейной политики РИА Новости рассказали, что женщина приехала из Ульяновска и жила с дочкой на съемной квартире. Регистрации в Самарской области у нее не было, на учете она не состояла.