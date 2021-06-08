В конкурсе среди многодетных семей Псковской области разыграют десять автомобилей

19:00, 08 июня 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал Указ о создании регионального Совета по делам многодетных семей. Об этом стало известно во вторник, 8 июня, на рабочей встрече Главы региона с председателем профильного регионального Комитета Ольгой Евстигнеевой.

Участники встречи обсудили вопросы формирования состава Совета. Ольга Евстигнеева обратила внимание, что в него будут включены представители органов исполнительной законодательной и муниципальной властей, многодетные родители, в первую очередь те, что имеют региональные и федеральные награды за семейные достижения.

Председатель профильного Комитета также рассказала, что прорабатывается вопрос организации на территории Псковской области первого регионального конкурса многодетных семей. Проведение мероприятия планируется приурочить ко Дню семьи, любви и верности. Принять участие в конкурсе смогут семьи, в которых воспитывается пять и более детей. «Это хороший стимул для наших семей стремиться к лучшему, сохранять свои семейные традиции и традиции многодетности нашей области», — отметила Ольга Евстигнеева.

«Важно, чтобы победители конкурса определялись по абсолютно понятным и прозрачным критериям, с учетом мнения многодетных семей Псковской области. Это должна быть семья, где должное время и внимание уделяется воспитанию, где дети показывают какие-то результаты», — обозначил Губернатор и сообщил, что в рамках конкурса между участниками будут распределены 10 автомобилей.