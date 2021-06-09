Не распускать слухи советует сегодня народный календарь

07:01, 09 июня 2021, ПАИ

9 июня чтят память мученицы Феодоры, пострадавшей за веру во времена гонений на христиан при императоре Диоклетиане в городе Александрии в 303 или 304 году, сообщает calend.ru.

На Руси Федору (Феодору) называли «колючей на язык». Крестьяне в этот день запрещали бабам и девицам болтать друг с другом, чтобы не накликать беду. Люди были уверены, что сплетня или слух, пущенные в этот день, обойдут всю деревню и все её жители узнают, что творится в семье.

Тем более в этот день нельзя было ссориться. «Федора за углом норовит узнать о худом», — говорили люди. И добавляли: «На Федору не выноси из избы сору».

Избы в этот день тоже не мели. Считалось, что домовой забирается под веник и неосторожная хозяйка может вымести его вместе с сором. А без домового, как известно, дом долго не простоит. Особенно старались задобрить домового в этот день люди, связанные с торговлей. Для «хозяина» ставили за печку горшочек каши и бросали несколько монет в надежде, что это принесет прибыль.