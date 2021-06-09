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Общество

Разрешённую скорость в городах могут снизить до 30 км/ч

Госавтоинспекция России поддерживает инициативу снижения скорости на улицах городов с 60 км/ч до 30 км/ч, но делать это надо индивидуально и обоснованно для каждой улицы, сообщил начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин. Об этом пишет ТАСС.

«С точки зрения общих подходов, чем ниже скорость, тем ниже смертность. Можно вообще запретить дорожное движение, и погибших не будет, если этой логике следовать, но, конечно, до абсурда не надо доводить. Поэтому, если объективно обосновывать снижение скорости до 30 км/ч, то почему нет, но опять же у нас все равняется через нештрафуемый порог, говорим 30, а в голове - 50 км/ч», - сказал он.

Митрошин также отметил, что полномочия по снижению скорости находятся у органов исполнительной власти, а ГИБДД только занимается контролем. «Ограничения должны быть обоснованными и логичными, потому что если на скоростной магистрали с 130 км/ч сделать 30 км/ч, то понятно - это бред и никто это не будет исполнять. Надо индивидуально смотреть каждую ситуацию. Нужна масштабная ревизия улично-дорожных сетей, то есть не просто ввести ограничения», - заключил Митрошин.

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