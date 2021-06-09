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Общество

Псковичам разъяснили требования безопасности пользования услугами газоснабжения в быту

Комитет по региональному контролю и надзору Псковской области разъясняет населению требования безопасности пользования услугами газоснабжения в быту, сообщили в пресс-службе администрации региона.

В целях обеспечения безопасности законодательством о газоснабжении для граждан — потребителей газа установлена обязанность по заключению договора на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования (договор на ТО ВКГО).

Неисполнение этой обязанности влечет административную ответственность — штраф за уклонение от заключения договора на ТО ВКГО в размере от одной до двух тысяч рублей, а за повторное правонарушение — в размере от двух до пяти тысяч рублей.

В Псковской области договоры на ТО ВКГО не заключены более чем 14 тысячами потребителей, комитетом по региональному контролю и надзору Псковской области (орган жилищного надзора области) проводится работа по привлечению виновных лиц к административной ответственности.

Освободить от ответственности может наличие договора на ТО ВКГО, который можно заключить с любой из 20 специализированных организаций, их перечень размещен на сайте комитета (реестр уведомлений о начале осуществления деятельности).

Заказчиком по договору о техническом обслуживании и ремонте внутриквартирного газового оборудования является собственник помещения в многоквартирном доме (жилом доме) или пользователь коммунальной услугой.

От имени собственника (пользователя) помещения договор о техническом обслуживании и ремонте внутриквартирного газового оборудования может быть подписан:

иным лицом на основании доверенности;

управляющей организацией на основании протокола общего собрания собственников помещений;

товариществом или кооперативом на основании протокола общего собрания членов.

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