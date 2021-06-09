Дизайн-код внедрят во всех муниципалитетах Псковской области

10:09, 09 июня 2021, ПАИ

Дизайн-коды на основе псковского внедрят во всех муниципалитетах региона. Эта работа активно начнётся летом. Об этом сообщил главный архитектор Псковской области – начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Псковской области Евгений Шапкин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Процесс уже пошёл и достаточно активно. За основу для муниципалитетов взято то, что было разработано в Пскове, и муниципалитеты уже внедряют эти правила», – отметил Евгений Шапкин.

Он подчеркнул, что будут обозначены сроки внедрения дизайн-кода в муниципалитетах как отдельно для исторической части, так и для типовой. «Это будет сделано также, как и в Пскове», – уточнил архитектор.

Напомним, что год назад по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова был разработан и принят дизайн-код Пскова, который включает правила размещения вывесок, оформления ярмарок и нестационарных торговых объектов.

В конце мая депутаты Псковской городской Думы внесли изменения в правила благоустройства, санитарного содержания и озеленения Пскова, дополнив раздел о правилах размещения вывесок пунктом об ответственности за неприведение объекта в соответствие с дизайн-кодом в установленные сроки.

Теперь на владельцев не соответствующих дизайн-коду вывесок будут составлять административный протокол и выдавать им предупреждение о необходимости привести объект в порядок в течение 15 рабочих дней. Если предупреждение будет проигнорировано, то вывеску демонтируют за счёт средств городского бюджета, а потом эти деньги взыщут с её владельца. В случае если его не удастся установить, то деньги придётся заплатить владельцу здания, строения или помещения, где была расположена демонтированная вывеска.

К 3 июня все вывески в центре Пскова должны соответствовать дизайн-коду.