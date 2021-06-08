Курс доллара опустился ниже 72 рублей впервые с июля 2020 года

11:28, 09 июня 2021, ПАИ

Курс доллара на торгах на Московской бирже 9 июня опустился ниже 72 рублей впервые с 28 июля 2020 года, следует из данных Московской биржи.

По состоянию на 10:23 доллар подешевел на 0,42 %, до 71,99 рубля, евро – на 0,37 %, до 87,71 рубля.

Цена нефти марки Brent на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,44 %, до 72,54 доллара за баррель. Баррель WTI подорожал на 0,51 %, до 70,41 доллара.