Детскую площадку отремонтировали в Плюссе после вмешательства прокуратуры

12:00, 09 июня 2021, ПАИ

По требованию прокуратуры Плюсского района отремонтирована детская площадка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной прокуратуре.

В ходе проверки установлено, что на улице Ленина в Плюссе установленное оборудование на детской площадке не отвечает требованиям действующего законодательства и представляет угрозу для жизни и здоровья несовершеннолетних.

Прокурор Плюсского района направил в суд исковое заявление о признании незаконным бездействия администрации Плюссы, которая не принимала меры по приведению детского оборудования в соответствие с требованиями ГОСТ.

Решением суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме, выявленные нарушения устранили.