Почти десять тысяч россиян вылечились от COVID-19 за сутки

12:01, 09 июня 2021, ПАИ

За последние сутки в России от коронавируса вылечились 9 814 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

8 июня в стране зафиксировано 399 летальных исходов от COVID-19. За сутки в России выявлено 10 407 новых случаев заболевания коронавирусом.

Всего по состоянию на 9 июня в России выявлено 5 156 250 случаев заболевания коронавирусом, 4 761 899 человек выздоровело, 124 895 – умерло. В Псковской области зарегистрирован 38 181 случай заражения коронавирусом, 32 790 пациентов выздоровело, 423 человека умерло.