Поиск пропавших людей по геолокации упростили в России
Депутаты Госдумы РФ в третьем чтении приняли закон, упрощающий поиск пропавших людей по геолокации, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Согласно документу, теперь в течение 24 часов с момента поступления сообщения о пропаже человека можно будет получить информацию о том, с кем тот связывался по мобильному, а также где в данный момент находится телефон.
При этом оперативные службы должны будут в течение суток уведомить суд о своих действиях, и если после этого в течение 48 часов разрешение суда не будет получено, прекратить использовать доступ к данной информации.
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