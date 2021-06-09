Поиск пропавших людей по геолокации упростили в России

13:46, 09 июня 2021, ПАИ

Депутаты Госдумы РФ в третьем чтении приняли закон, упрощающий поиск пропавших людей по геолокации, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Согласно документу, теперь в течение 24 часов с момента поступления сообщения о пропаже человека можно будет получить информацию о том, с кем тот связывался по мобильному, а также где в данный момент находится телефон.

При этом оперативные службы должны будут в течение суток уведомить суд о своих действиях, и если после этого в течение 48 часов разрешение суда не будет получено, прекратить использовать доступ к данной информации.