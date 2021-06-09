Расписание автобусов в Пскове изменится из-за длинных выходных

13:06, 09 июня 2021, ПАИ

Расписание автобусов в Пскове изменится из-за длинных выходных, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГППО «Псковпассажиравтотранс».

12 июня движение автобусов будет организовано в режиме субботнего дня. 13 и 14 июня движение автобусов будет организовано в режиме воскресного дня.

19 и 20 июня (в этот день православные празднуют Троицу) с 9:00 до 15:00 будет организовано дополнительное движение автобусов по маршруту «площадь Ленина – Орлецы-2» с интервалом движения 30 минут. Стоимость проезда – 27 рублей. Транспортные карты недействительны.

Организованы дополнительные заезды автобуса маршрута № 9 на кладбище «Крестовское». Рейсы от вокзала – 10:10, 11:13, 12:43. Рейсы от кладбища – 12:12, 13:20, 14:21.

12 июня движение автобусов на садоводческие товарищества организовано по расписанию субботы, заезды в сады «Черские» и «Ветеран» организованы по расписанию субботнего дня.

13 июня движение автобусов на садоводческие товарищества осуществляться не будет, заезды в сады «Черские» и «Ветеран» осуществляться не будут.

14 июня движение автобусов на садоводческие товарищества организовано по расписанию воскресенья, заезды в сады «Черские» и «Ветеран» организованы по расписанию воскресного дня.

19 июня движение автобусов на садоводческие товарищества организовано по расписанию субботы, заезды в сады «Черские» и «Ветеран» организованы по расписанию субботы.

20 июня (Троица) движение автобусов на садоводческие товарищества организовано по расписанию воскресенья, заезды в сады «Черские» и «Ветеран» организованы по расписанию воскресного дня.

11 июня движение автобусов на пригородных маршрутах организовано по расписаниям пятницы.

12 июня движение автобусов на пригородных маршрутах организовано по расписаниям субботы (каникулярные дни).

13 июня движение автобусов организовано по расписаниям субботы (каникулярные дни), за исключением маршрутов №123 «Псков – Палкино ч/з Бобьяково», 145 «Палкино – Качаново», №145а «Палкино – Родовое – Качаново», 213 «Псков – Верхолино – Гверздонь», 214 «Псков – Середка – Гверздонь», движение автобусов по которым закрыто.

Автобус № 122 «Псков – Шахницы» первым рейсом будет начинать движение с площади Ленина, №101 «Псков – Крипецкое» без заезда в сады «Ветеран», №108 «Псков – Красино» без заезда в сады «Черские».

14 июня движение автобусов организовано по расписаниям воскресного дня, за исключением автобусов по №126 «Рокоссовского – Старый Изборск» и 106 «Старый Изборск – Лавры». Они поедут по расписанию понедельника.

Движение автобуса по маршруту №522 «Псков – Навережье» 12 июня организовано по раписанию субботы, 14 июня – по расписанию воскресенья. Движение автобуса по маршруту №516 «Псков – Самолва» 11 июня организовано по расписанию пятницы, 14 июня – по раписанию воскресенья.