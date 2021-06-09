Организаторы форума «Мы помним» назвали главные задачи мероприятия

13:16, 09 июня 2021, ПАИ

Организаторы международного форума «Мы помним» в Псковской области на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 9 июня назвали главные задачи мероприятия.

По словам председателя Общероссийской общественной организации «Российский союз молодежи» Павла Красноруцкого, задачей является «сохранение памяти тех подвигов, которые были совершены дедами», а также выстраивание взаимоотношений с партнерами.

Руководитель управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская отметила, что на форуме будет работать три площадки, планируется провести организацию поискового движения, работа будет проходить в коммуникации с представителями Белоруссии.

Форум «Мы помним» пройдет с 9 по 11 июня на территории Пскова на базе ГК «Раздолье». Проект реализуется на грантовые средства Федерального агентства по делам молодежи при поддержке администрации Псковской области.