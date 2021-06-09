Организаторы форума «Мы помним» назвали главные задачи мероприятия
Организаторы международного форума «Мы помним» в Псковской области на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 9 июня назвали главные задачи мероприятия.
По словам председателя Общероссийской общественной организации «Российский союз молодежи» Павла Красноруцкого, задачей является «сохранение памяти тех подвигов, которые были совершены дедами», а также выстраивание взаимоотношений с партнерами.
Руководитель управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская отметила, что на форуме будет работать три площадки, планируется провести организацию поискового движения, работа будет проходить в коммуникации с представителями Белоруссии.
Форум «Мы помним» пройдет с 9 по 11 июня на территории Пскова на базе ГК «Раздолье». Проект реализуется на грантовые средства Федерального агентства по делам молодежи при поддержке администрации Псковской области.
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