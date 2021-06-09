56 человек погибли при пожарах в Псковской области за пять месяцев

14:29, 09 июня 2021, ПАИ

С января по май 2021 года в Псковской области зарегистрировано 2 323 пожара. В них погибли 56 человек, а травмы получили 25 человек. Из числа погибших людей 30 – лица без определённого рода деятельности, 19 – люди пенсионного возраста, 4 – рабочие, 3 – инвалиды, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

За пять месяцев пожары уничтожили 240 строений, 20 единиц автотранспорта и нанесли материальный ущерб в размере 10 млн 348 тысяч рублей. При пожарах спасено 302 человека, материальные ценности на сумму 17 млн 99 тысяч рублей, 527 строений, 5 единиц автотранспорта.

Основными причинами пожаров стали: неосторожное обращение с огнём (1 983 случая), нарушение правил устройства и эксплуатации печи (136), нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования (129), поджоги (31), на транспорте (28), иные (16).