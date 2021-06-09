Переживший пожар в XVII веке керамический сосуд нашли археологи в Пскове

16:32, 09 июня 2021, ПАИ

Керамический сосуд-водолей обнаружили псковские археологи на раскопе на улице Леона Поземского. Об этом Псковскому агентству информации сообщил Археологический центр Псковской области в своём Instagram-аккаунте.

«Жара плавит не только асфальт и голову, но и керамические сосуды, - подписали фото археологи. - Носик сосуда-водолея пережил пожар в XVII веке и немного «поплыл».

Археологи приступили к новым раскопкам на улице Леона Поземского в конце мая.