Переживший пожар в XVII веке керамический сосуд нашли археологи в Пскове
Керамический сосуд-водолей обнаружили псковские археологи на раскопе на улице Леона Поземского. Об этом Псковскому агентству информации сообщил Археологический центр Псковской области в своём Instagram-аккаунте.
«Жара плавит не только асфальт и голову, но и керамические сосуды, - подписали фото археологи. - Носик сосуда-водолея пережил пожар в XVII веке и немного «поплыл».
Археологи приступили к новым раскопкам на улице Леона Поземского в конце мая.
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