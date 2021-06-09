Мир, дружба, собачка. Псковичи ответственно относятся к домашним животным

17:00, 09 июня 2021, ПАИ

Сегодня празднуется Международный день друзей. Хороший повод позвонить друзьям, договориться о встрече, и надеяться, что рабочие и семейные планы не помешают встретиться. Отношения между людьми - вещь глубоко личная, а отношения между четвероногими друзьями - вещь ещё и социальная. Предлагаем поговорить на тему домашних животных. Как люди относятся к ним, покупают или берут из приюта и как относятся к экзотическим животным - смотрите в нашем опроснике.

Участники опроса очень ответственно относятся к решению завести домашнего любимца. Поэтому не многие решились их приютить. Аллергия, материальное состояние, жилплощадь - всё это является причиной отказа от четвероного друга.

«Я бы хотела, но я аллергик», - говорила псковичка. «Завести питомца может не каждый. Порой не знаешь, как себя содержать», - говорил представитель старшего поколения. Прочим мешает трудовая занятость.

Те, кто имеет питомца, рассказывают о необычных случаях встречи. «У меня кот. Я даже не знаю, сколько ему лет, он как-то пришёл и стал со мной жить», - говорила псковичка. Были и те, кто намеренно планировал завести домашнее животное: «У меня кошка. С нами она уже семь лет. Мы её покупали, у нас не было опыта находить или брать из приюта», - рассказала участница опроса.

О приютах говорили многие. Те, кто хотел бы завести питомца, предпочли бы сделать это через спецприемники. «Хотела бы собачку. Наверное, взяла бы из приюта. Много бездомных животных, и они более преданные, как мне кажется», - говорила представительница молодежи. Многие с этим согласны, но среди респондентов были и те, кто предпочитает приобретать любимцев более надёжными способами: покупка у разводчиков или знакомых.

Говоря об экзотических животных, псковичи единодушия не проявили. Кто-то это поддерживает, а кто-то говорит о том, что с животными, не приспособленными к обычной жизни бок о бок с человеком, должны заниматься специалисты в соответствующих условиях. Многие даже предлагают ввести специальные нормы, которые регулировали бы ситуации, кода в обычной квартире появляются питоны, ящеры, опоссумы и прочие. Даже были мысли о том, что стоит вводить практику согласования с соседями завод домашних питомцев. Это предотвратит множество конфликтов, дискомфорта для аллергиков и людей, боящихся контакта с животными.

Что в дружбе с людьми, что с четвероногими - всегда важно проявлять ответственность и заботу. Не предавать, любить и быть рядом в нужный момент. Тогда дружба крепкая не сломается...