Пьяный пскович убил своего брата во время ссоры

17:16, 09 июня 2021, ПАИ

39-летний мужчина причинил тяжкий вред здоровью своему 48-летнему брату, который впоследствии скончался. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Псковского района.

В ночь на 17 января 2021 года двое братьев были у себя дома в деревне Тямша и распивали спиртные напитки. Между ними произошёл конфликт, в ходе которого младший брат ударил потерпевшего топором, руками и ногами по голове, телу и конечностям. После конфликта подозреваемый продолжил распивать спиртное, а его брат ушёл в соседнюю комнату.

Утром младший брат обнаружил потерпевшего мертвым в коридоре дома, в связи с этим обратился с явкой с повинной в правоохранительные органы.

Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. 8 июня уголовное дело направили в Псковский районный суд для рассмотрения.