Направления сотрудничества компании МТС и Псковской области перечислила директор регионального филиала

17:23, 09 июня 2021, ПАИ

Для максимально эффективной и полезной работы в Псковской области важно понимать запрос общества и власти. В этом отношении взаимодействие в рамках соглашения и предваряющие его консультации с различными ведомствами и службами позволяют сформировать перечень наиболее актуальных направлений сотрудничества, заявила Псковскому агентству информации директор филиала МТС в Псковской области Ольга Рябченко.

«В рамках реализации соглашения мы планируем при поддержке региональных властей обеспечивать связью удаленные и малые населённые пункты с численностью населения до 200 человек. Те, где бизнесу при обычных условиях строить сеть не представляется возможным и экономически выгодным», - рассказала директор.

По ее словам, запланирован также ряд цифровых проектов в сфере интернета вещей на базе сети NB-IoT МТС и проектов, которые позволят увеличить туристический поток за счёт инструментов BigData. Они помогут формировать портрет туриста, выстраивать логистические решения, развивать туристическую инфраструктуру и делать точечные предложения на узкие группы, тем самым максимально эффективно формировать и направлять туристические потоки.

Еще одним направлением сотрудничества станет совместная реализация социально-культурных проектов, направленных на сохранение культурно-исторического наследия и развитие творческого потенциала детей и подростков.