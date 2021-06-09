Направления сотрудничества компании МТС и Псковской области перечислила директор регионального филиала
Для максимально эффективной и полезной работы в Псковской области важно понимать запрос общества и власти. В этом отношении взаимодействие в рамках соглашения и предваряющие его консультации с различными ведомствами и службами позволяют сформировать перечень наиболее актуальных направлений сотрудничества, заявила Псковскому агентству информации директор филиала МТС в Псковской области Ольга Рябченко.
«В рамках реализации соглашения мы планируем при поддержке региональных властей обеспечивать связью удаленные и малые населённые пункты с численностью населения до 200 человек. Те, где бизнесу при обычных условиях строить сеть не представляется возможным и экономически выгодным», - рассказала директор.
По ее словам, запланирован также ряд цифровых проектов в сфере интернета вещей на базе сети NB-IoT МТС и проектов, которые позволят увеличить туристический поток за счёт инструментов BigData. Они помогут формировать портрет туриста, выстраивать логистические решения, развивать туристическую инфраструктуру и делать точечные предложения на узкие группы, тем самым максимально эффективно формировать и направлять туристические потоки.
Еще одним направлением сотрудничества станет совместная реализация социально-культурных проектов, направленных на сохранение культурно-исторического наследия и развитие творческого потенциала детей и подростков.
Как вы относитесь к электросамокатам?
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников напомнил об ответственности глав муниципалитетов за реализацию в регионе нацпроектов
Почти 10 млн человек проголосовали по нацпроекту «Формирование комфортной городской среды»
Псковский губернатор и руководство Российского союза молодежи заключили соглашение о сотрудничестве
В Псковской области подведены итоги голосования в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды»