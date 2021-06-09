Мы не были в Пскове 40 лет: интервью с худруком и организатором гастролей Уральского народного хора

20:15, 09 июня 2021, ПАИ

В преддверии гастрольного выступления Уральского государственного академического русского народного хора ведущий проекта ПАИ-live Артём Татаренко пообщался с художественным руководителем коллектива Николаем Зайцевым и замдиректора концертно-гастрольной деятельности Уральского центра народных искусств Надеждой Старковой о том, в чём особенность современного народного искусства, почему у любого русского человека на концертах хора проявляется эффект узнавания и как организованы гастроли.

«Мы – Россия»

– Очень приятно, что вы к нам прибыли. Прибыли вы, естественно, вместе с хором. Сколько в хоре человек?

Николай Зайцев: Прибыло 60 с лишним человек, но на самом деле нас больше – 70 с лишним человек: Уральский народный хор действительно большая организация.

Я хочу сразу сказать, что Уральский народный хор – это не стоящая на месте хоровая группа. Помимо хоровой группы, в нем есть танцевальная и оркестровая группы, это взаимодействие всего. Наше искусство в XXI веке универсальное. Вообще фольклор – это синтезирующее искусство, где хор не просто стоит на месте, но и танцует, балет может петь, оркестр может танцевать и петь. Это взаимодействие. Поэтому в XXI веке искусство Уральского хора – это не просто концерт, это музыкальное действо.

Репертуар наш огромен и богат, потому что мы ведем свое начало с 1943 года. Кстати, художественный руководитель, основатель Уральского русского народного хора Лев Львович Христиансен родился в Пскове.

– Это, возможно, для многих станет открытием.

Николай Зайцев: Да, он тут родился, но детство провел на Средней Волге, в Саратовской области. Потом его судьба привела на Урал. Но родился он здесь, и поэтому видите, как это важно: это такая нить связующая.

Уральский русский народный хор в последний раз в Пскове был только в 80-х годах XX столетия. Поэтому в современной России мы впервые здесь благодаря уникальной программе «Мы – Россия», организованной Министерством культуры Российской Федерации и Росконцертом: она дает возможность лучшим национальным коллективам побывать в разных точках нашей страны.

– Можно об этой программе подробнее? Как я понимаю, ваш коллектив попал в этот список не просто так: за плечами почти 60-летний опыт, гастроли в 50 странах, и, может, неофициальное, но стойкое наименование «национальное достояние Урала». Это дорогого стоит. Расскажите, пожалуйста, что за федеральная программа, в чем ее задача, много ли там коллективов, подобных вашему, и как выбирались места, куда отправятся эти коллективы?

Николай Зайцев: Думаю, Надежда Владимировна ответит.

– Надежда Владимировна, расскажите.

Надежда Старкова: Уральский хор – это активно гастролирующий коллектив, как вы уже правильно отметили. География выступлений коллектива обширная: это не только наша страна, но и большие концертные туры, которые проходили в больших количествах за рубежом. Что касается федеральной программы, в которую мы попали уже не в первый раз, она называется «Мы – Россия» и реализуется Министерством культуры Российской Федерации. Оператором выполнения этой программы выступает Росконцерт.

В 2020 году, когда большая часть коллективов оставалась дома, Уральский хор сделал масштабный гастрольный тур. Мы буквально за месяц посетили более 15 городов, в каждом из которых у нас был сольный концерт, аншлаги, полные залы приветствовали коллектив Уральского хора. Здесь хочется сказать, что и этот гастрольный тур состоялся благодаря федеральной программе «Мы – Россия».

Уверена, что в нашей стране очень много достойных коллективов, которые могли бы стать участниками этой программы. В этом году, насколько я знаю, выбраны 29 национальных коллективов, которые принимают участие в данной программе, одним из которых стал, конечно, Уральский государственный академический хор.

Интерпретация искусства

– В чем задача этой программы? Она, как я понимаю, отражает суть нашей русской культуры. Или необязательно?

Николай Зайцев: Участвующие коллективы – разноплановые. Любой национальный коллектив в любом регионе уникален искусством, которое создано в этом коллективе, допустим в Уральском народном хоре. Я говорю именно «создано», потому что в XXI веке нужно различать, что существует этномузыкология, наука, которая изучает традиционный фольклор, свою местность и так далее. Мы народный хор, это интерпретация искусства с художественной точки зрения: мы берем лучшие образцы народной песни, танца, музыки, а также песни, написанные в авторской манере. То, что создано в Уральском хоре, – это продукт (я употребляю это слово, потому что изначально народный хор создавался как искусство эстрады и был достаточно популярен в определенные периоды).

Уральский хор гремел с известными произведениями, созданными в нем. Например, «Уральская рябинушка», которая сейчас исполняется более 30 странами мира на разных языках и является хитом или шлягером – как угодно можно назвать. У нас была встреча с Китайской Республикой, где мы пели и на русском, и на китайском.

– Это современное прочтение, оно отличается от изначального народного произведения?

Николай Зайцев: Это авторское произведение, оно стало популярным, когда его крутили по радио, телевидении. «Белым снегом…», «Куда бежишь, тропинка, милая…», «Едут новоселы» (гимн целинников) – это было популярно, но все это создано в Уральском хоре, создано именно композиторами. Многие этого не знают, они и сейчас думают, что это народные произведения.

– Теперь уже народные.

Николай Зайцев: Теперь они народные, но на самом деле у большинства народных произведений все равно есть автор, просто есть еще народное прочтение, варьирование и так далее, уникальность. Но все равно у каждого произведения есть свой зачин – это автор. Поэтому когда мы представляем это уникальное искусство, которого не только в России ни у кого нет, но и в мире, наше искусство и наш продукт, что мы создаем, уникальны. И каждый коллектив, который участвует в программе, привозит свою уникальную вещь, свою лексику.

Уральский народный хор отличается своей манерой исполнения: у нас преобладание мягкой, лирической манеры, мы используем легкий окающий говор – это не значит, что так многие говорят на Урале, нет. Урал – это многосторонняя территория. Но там есть свое искусство, которое вкладывалось в зарождение хора, своя манера исполнения, и она отличает нас от всех. Или лексика танца – у нас она своя, потому что Урал – это уникальный самобытный край: в свое время туда приезжали со всех регионов России, а также там проживает много народностей – это привело к уникальному искусству.

Выход в люди

– Мы увидим сегодня эти хиты?

Николай Зайцев: Мы это все увидим, потому что программа подобрана так, чтобы показать не только наш «золотой фонд» (я не люблю это слово, потому что, получается, есть «серебряный», «бронзовый» и, наверно, «платиновый» фонд). Это произведения, которые живы, потому что фольклор и народная музыка в XXI веке – это живое искусство, не надо думать, что это искусство архаичное. И так как мы представляем гастрольно-сценическое искусство, мы живем этим временем. Наш зритель многообразен.

– Кому бы вы рекомендовали идти сегодня на концерт?

Николай Зайцев: Всем бы рекомендовал. Популярно ли наше искусство? Популярно – нет. Мода – это одно, но существует искусство, которое подвластно любому возрасту и любому времени, и человек в любом возрасте захочет хоть одни раз, но услышать народное искусство, для него будет это интересно. К нам приходят дети, и знаете, в чем парадокс? Мы много выступаем, были на разных гастролях, и полтора года назад мы были в Республике Крым: там очень много людей с разных территорий России. И существует такая тенденция, что дети заставляют покупать билеты родителей, чтобы прийти.

В чем парадокс сегодняшнего времени? Есть интернет-пространство, вы можете найти все что угодно, но главный вопрос – что искать. И молодежь просто физически не знает, что искать, потому что они видят, что им предлагают ресурсы. Мы есть, нас можно найти, тем более Уральский хор во время пандемии, которая была в 2020 году, вышел больше и активнее в интернет-пространство, мы есть во всех соцсетях.

– Но через девайсы невозможно получить полное впечатление.

Николай Зайцев: В этом вы правы, через экран – никогда. Это взаимодействие энергетики, взаимодействие с публикой.

– 60 человек на сцене! Этого никакая аппаратура, наверно, не передаст.

Николай Зайцев: Нет конечно! Это технически для нашего жанра сложно, потому что мы поем, танцуем, играем, и это взаимодействие очень сложно технически передать. Лучше прийти на концерт.

Так как в наше искусство приходят разные возрасты, мы никогда не покажем что-то морально было низкого плана. Наше искусство воспитывает. Кто-то, придя впервые, знакомится с нами, большинство вспоминают, что уже это слышали, а кто-то следит за нами. То же интернет-пространство расширяет границы. Когда мы сделали большой онлайн-проект «Споем с Уральским хором», откликнулась не только Свердловская область, но и Россия: это была и Москва, и Самара, и Волгоград. Но мало того, даже за границей, в Америке, Австралии, Франции люди тоже откликнулись и пели песни из репертуара Уральского хора.

В свое время наше искусство было очень популярно на радио, телевидении, и каждый его знает. Может, люди порой не знают слов, но когда услышат – говорят: «Да, я это слышал». Это очень важно для нас.

И, конечно, припевать лучше хором…

– Это уже чуть ли не генетически свойственно русскому человеку.

Николай Зайцев: Да. Как привлечь новую аудиторию – это тоже очень важно. Народное искусство не надо воспринимать с определенными возрастными ограничениями. Мне 32, старше меня не может никто быть (шутка) – это я к тому, что у нас работает много молодежи. И когда молодежь ко мне подходит и говорит: «Есть современный TikTok, можем мы использовать», – это с точки зрения не репертуара, а популяризации в хорошем смысле. Когда они мне показывают и в этом что-то есть, мы можем создать произведение с тысячей просмотров, а есть почти что миллион просмотров, и для молодежи, которая смотрит, это тоже знакомство. Я наблюдаю, как они смотрят: они эмоциональны, не знают, как себя вести.

– Но никакой ортодоксальности, никаких рамок нет?

Николай Зайцев: Нет.

– Никто не пытается надеть, грубо говоря, кокошники так, как носили в XVIII веке, и никак иначе, да?

Николай Зайцев: Нет, я – нет. Этим занимается этномузыкология, этномузыкологи. Мы должны знакомить со своим искусством огромное, колоссальное количество людей, которые никогда не занимались этим, и наша задача очень важная: чтоб после концерта у человека что-то осталось в памяти, он будет помнить и когда-то захочет еще раз прийти. Мы приезжаем, потому что нам есть что показать. Сегодня мы приехали с программой «Под окном черемуха колышется», куда вошли не только лучшие танцы, песни и музыка, но и современные, и когда кто-то уже знает «Уральскую рябинушку» и подпевает нам, – это тоже важно. Создается новое, мы за короткое время создали несколько новых программ. Нам есть что показать, с 1943 года накопилось много.

– Тут ничего лучше, чем прийти и вживую все это увидеть, не придумать. И мне кажется, действительно здорово, что искусство меняется. Вернее, меняется его подача, чтобы то же молодое поколение могло комфортно для себя понять это искусство, а не отторгать его, думая, что это связано с седой стариной и не имеет к ним отношения.

Николай Зайцев: Да, форма меняется.

Доступная возможность

– Гастроли проходят в рамках всероссийского гастрольно-концертного плана?

Надежда Старкова: Абсолютно верно.

– Как в этот план может попасть какой-нибудь коллектив?

Надежда Старкова: Отбор совершает непосредственно сам организатор данного мероприятия – Министерство культуры Российской Федерации, а реализатором этой программы выступает Росконцерт. Безусловно, это конкурсный отбор, это заявка, которая требует детальной проработки, это логистика, согласование с площадками, это уже полностью готовый маршрут, который обоснован экономически и логистически, это репертуар, подготовка сразу же рекламной продукции, и уже непосредственно Министерство культуры решает, кто из коллектива будет представлять тот или иной регион, и таким образом формирует маршрут.

– Это уже само по себе является определенным знаком качества.

Николай Зайцев: Конечно!

Надежда Старкова: Да.

– Если не проработать все эти детали, ничего не получится сделать.

Надежда Старкова: Абсолютно верно отметили. Вы уже задавали вопрос, в чем, собственно, смысл этой программы, в чем ее специфика. Я в общих чертах процитирую ту информацию, которая так или иначе уже озвучивалась сотрудниками Министерства культуры.

Эта программа позволяет создавать единый гастрольно-концертный план России, что является одним из способов воссоздания лучших мероприятий концертной деятельности прошлого. Данная программа позволяет видеть присутствие любого коллектива России в любом регионе, и это формирует понятный концертно-гастрольный план для всех коллективов России.

– Полноценный и разнообразный, да?

Надежда Старкова: Полноценный и разнообразный. Большим коллективам просто так оказаться в Пскове при всем желании, конечно, невозможно.

Николай Зайцев: Преодолев две с половиной тысячи километров.

– Крайне сложно окупить саму поездку?

Надежда Старкова: Да, окупить сложно.

– Или билеты должны быть по 10 тысяч рублей.

Надежда Старкова: Абсолютно верно, потому что экономическая составляющая формируется из многих факторов: это и две с половиной тысячи километров только в одну сторону, это и проживание, и питание, и реклама, и договоренности с площадками.

Николай Зайцев: Только благодаря проекту «Мы – Россия», благодаря Росконцерту и Министерству культуры Российской Федерации есть эта возможность окунуться в лучшие традиции.

– Уважаемые зрители-псковичи, пользуйтесь уникальной возможностью прийти и посмотреть то, что мы никогда не увидим, если только не пролетим две с половиной тысячи километров…

Надежда Старкова: И будете в Екатеринбурге.

– Не исключаю, что после вашего выступления найдутся и те, кто готов будет это сделать и прилететь к вам на Урал, чтоб посмотреть ваше выступление.

Николай Зайцев: Надеемся, мы еще раз приедем. Конечно, Урал – это уникальная территория с туристической точки зрения, поэтому мы ждем всех в Свердловской области, в городе Екатеринбурге: есть чем удивить с точки зрения и архитектуры, и культуры, и спорта, это уникальный регион с точки зрения природы, так что ждем на Урале.

– Спасибо!