Владимир Путин отреагировал на стремление Владимира Зеленского сделать русских некоренным народом Украины

20:28, 09 июня 2021, ПАИ

Президент РФ Владимир Путин назвал уродливым законопроект о «коренных народах» Украины, согласно которому русские не могут считаться коренным народом страны. Такую позицию он обозначил в среду в интервью каналу «Россия-24». Об этом сообщило ТАСС. Смешно и глупо называть русских некоренным народом Украины, заявил президент.

Попытки разделить народы Украины на коренные и некоренные похожи на идеи нацистской Германии, считает Путин. Он заявил, что подумает о подготовке к публикации отдельной статьи, касающейся истории русских на Украине.

Украинский законопроект о «коренных народах» не соответствует нормам международного гуманитарного права, но реакции Запада не будет, уверен Путин. По мнению президента, идея Киева объявить русских некоренными на Украине наносит мощный и очень серьезный удар по русскому народу.



Реализация идеи Киева о «коренных народах» вынудит сотни тысяч или миллионы людей на Украине уехать или переписать свою национальность, считает глава России.

ПАИ напоминает, что на сайте Верховной Рады появился законопроект президента Украины Владимира Зеленского о коренных народах, благодаря которому русские на Украине не смогут считаться коренными, им откажут в таком праве. Отдельно в украинском законопроекте при этом прописано понятие коренных народов Крыма — это крымские татары, караимы и крымчаки.