Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Посылать беременных в поле советует сегодня народный календарь

Фото: Оксана Серова

10 июня православные отмечают память преподобного Никиты Халкидонского, известного исповедника, сообщает calend.ru. На Руси святого почитали как стража гусей, отсюда прозвище – Гусятник. Считается, что святой Никита охраняет преимущественно гусят, защищая их от ястребов, орлов, сов и других хищных птиц и животных.

Второе название этого дня – Полудницы. Так называли особых духов, принимающих обличье красивых статных женщин. Суеверные люди считали, что в жаркие дни духи-полудницы летали кругами над полями и завлекали работающих крестьян, лишая их мужской силы. Чтобы защититься от этих духов, следовало зажмуриться и сказать: «Господи, спаси меня от соблазна».

Также в этот день была традиция посылать беременных в поле – чтобы ребёнок обрел ту же крепость, какой обладает молодой колос. Существовало поверье, что родить на хлебной ниве – к лёгким родам, к здоровому ребёнку.

Обращали на Никиту Гусятника внимание и на приметы погоды. Если день выдавался тихим – ждали к осени хорошего урожая.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>





Как вы относитесь к электросамокатам?
Проголосовать >>>

10 июня 2021

Стали известны имена участников соревнований по воздухоплаванию в Великих Луках
10 июня 2021

Всемирный день модерна отмечается 10 июня
10 июня 2021

Вирусолог предсказал появление суперштамма COVID-19
10 июня 2021

Всемирный день мороженого отмечается 10 июня
10 июня 2021

Более 395 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области
10 июня 2021

Вознесение Господне празднуют православные христиане
10 июня 2021

В «Хорошем дайджесте» сегодня: ссориться нельзя, цены на коммуналку вырастут и каковы последние обеды
10 июня 2021

48 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Псковской области

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(8112)56-36-11, +7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...