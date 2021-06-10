Посылать беременных в поле советует сегодня народный календарь

08:42, 10 июня 2021, ПАИ

10 июня православные отмечают память преподобного Никиты Халкидонского, известного исповедника, сообщает calend.ru. На Руси святого почитали как стража гусей, отсюда прозвище – Гусятник. Считается, что святой Никита охраняет преимущественно гусят, защищая их от ястребов, орлов, сов и других хищных птиц и животных.

Второе название этого дня – Полудницы. Так называли особых духов, принимающих обличье красивых статных женщин. Суеверные люди считали, что в жаркие дни духи-полудницы летали кругами над полями и завлекали работающих крестьян, лишая их мужской силы. Чтобы защититься от этих духов, следовало зажмуриться и сказать: «Господи, спаси меня от соблазна».

Также в этот день была традиция посылать беременных в поле – чтобы ребёнок обрел ту же крепость, какой обладает молодой колос. Существовало поверье, что родить на хлебной ниве – к лёгким родам, к здоровому ребёнку.

Обращали на Никиту Гусятника внимание и на приметы погоды. Если день выдавался тихим – ждали к осени хорошего урожая.