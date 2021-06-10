48 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Псковской области
За 9 июня в Псковской области заразилось коронавирусом ещё 48 человек. Два человека умерли. 21 человек излечился, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.
Глава региона попросил жителей Псковской области беречь себя и соблюдать меры безопасности.
С начала пандемии в Псковской области медицинские работники подтвердили 38 229 случаев заболевания COVID-19. Из них 32 811 человек на сегодняшний день полностью выздоровели.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как вы относитесь к электросамокатам?
09 июня 2021
На молодёжном форуме «Мы помним!» губернатор Псковской области призвал к сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне
09 июня 2021
Псковский губернатор напомнил об ответственности глав муниципалитетов за реализацию нацпроектов