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Общество

48 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Псковской области

За 9 июня в Псковской области заразилось коронавирусом ещё 48 человек. Два человека умерли. 21 человек излечился, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Глава региона попросил жителей Псковской области беречь себя и соблюдать меры безопасности.

С начала пандемии в Псковской области медицинские работники подтвердили 38 229 случаев заболевания COVID-19. Из них 32 811 человек на сегодняшний день полностью выздоровели.

Официальная статистика по короновирусу в Псковской области за 9 июня 2021 года

 

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