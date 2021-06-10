Граната и артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны найдены в Псковской области
Граната и артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны найдены в Псковской области, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
9 июня в деревне Дедино Себежского района местные жители нашли снаряд времен Великой Отечественной войны калибра 122 мм.
В тот же день в деревне Козлов Берег Гдовского района местные жители нашли гранату Ф-1 времен Великой Отечественной войны.
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