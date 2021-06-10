Стог сена загорелся из-за грозового разряда в Усвятском районе
Стог сена загорелся в Усвятском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
Возгорание произошло 9 июня около 13:00. Горел стог сена в д. Карпекино Усвтятского района.
Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание. Спасена хозяйственная постройка.
Предположительная причина пожара - грозовой разряд молнии.
Для ликвидации пожара привлекалась 1 единица техники, 3 человека. Телефон экстренного вызова службы спасения – 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112)79-99-99.
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