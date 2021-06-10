Шестерых человек сбил насмерть автобус с отказавшими тормозами в Свердловской области
Шесть человек погибли и несколько пострадали из-за наезда автобуса на остановку в Свердловской области, пишет РИА Новости.
В ЗАТО Лесное, посёлок Горный, на улице Калинина автобус наехал на остановку КПП. По предварительным данным, пострадали десять человек, из которых шестеро погибли. По данным пресс-службы регионального УМВД, пострадали 15 человек.
Известно, что автобус ПАЗ перевозил рабочих на предприятие. Во время съезда у автобуса отказали тормоза. Водитель, протаранив ворота предприятия, наехал на людей на остановке.
В ГИБДД уточнили, что в салоне автобуса находилось порядка 50 человек.
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