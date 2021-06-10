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Общество

Псковичей приглашают в археологическое путешествие по историческим местам Печорского района

Археологический центр Псковской области в рамках Европейских дней археологии организует 19 июня экскурсию под названием «Древности Изборского края: археологическое путешествие».

Как сообщил Археологический центр сообщил в своём Instagram-аккаунте, маршрут экскурсии пройдет в округе Изборска, по территории музея-заповедника «Изборск» (Замогилье, Усть-Смолка, Вастцы, Брод).

«Участники экскурсии пройдут по исторической дороге, соединявшей Псков с ливонскими городами, увидят курганные, жальничные и грунтовые могильники эпохи средневековья, познакомятся с историей археологического изучения Изборской округи, встретятся с каменными крестами и даже с языческим идолом», - отметили археологи.

Археологи напомнили, что в Изборско-Мальской долине известно более 50 объектов археологических памятников, которые охватывают период с первой половины I тысячелетия нашей эры до XVI-XVII веков. Основная задача мероприятия — познакомить желающих с археологическим богатством Изборска и его окрестностей.

Сбор участников экскурсии 19 июня в 12:15 на автостанции деревня Старый Изборск. Примерное время экскурсии - 3 часа. Протяженность маршрута – около 10 км. С собой участникам рекомендуют взять удобную обувь и одежду. Количество участников ограничено, оставить заявку можно в комментариях к последнему посту в Instagram Археологического центра.

С 18 по 20 июня проходят европейские дни археологии (Europian Archaeology Days). В эти дни по всей Европе проходят мероприятия, призванные популяризовать национальное археологическое наследие. Начиная с 2019 года, в третьи выходные июня музеи, научно-исследовательские организации и институты проводят лекции, мастер-классы и экскурсии на археологические памятники, в том числе в онлайн-формате. В этом году Россия впервые присоединяется к этому событию.

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