Жаркая погода задержится в Псковской области
11 июня в Псковской области ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами пройдут кратковременные дожди. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Будет дуть северный ветер со скоростью 1-6 метров в секунду. Температура по области: ночью +7…+12 градусов, днем +22…+27 градусов.
Атмосферное давление ниже нормы.
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