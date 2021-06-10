Псковская область нуждается в выравнивании демографических процессов - Емельянова

12:18, 10 июня 2021, ПАИ

Псковская область ставит перед собой задачу резкого снижения смертности, повышения рождаемости и выравнивания демографических процессов, сообщила на круглом столе 10 июня заместитель губернатора региона Вера Емельянова. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Все государственные региональные программы направлены на достижение этих результатов, отметила Емельянова.

«Мы, как регион, нуждаемся во внимании и поддержке, в повышении качества и доступности всех услуг населения взрослого поколения», - добавила вице-губернатор, отметив, что население региона интенсивно стареет.