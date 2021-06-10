Медведев отметил актуальность программы «Единой России» в течение всех пяти лет

13:02, 10 июня 2021, ПАИ

Предвыборная программа «Единой России» прошла проверку и осталось актуальной по прошествии пяти лет. Сейчас она выполнена – несмотря на внешнеполитические трудности, санкции и пандемию, заявил на совместном заседании Высшего и Генерального советов «Единой России» Дмитрий Медведев 9 июня. Об этом сообщается на сайте партии «Единая Россия».

«Мы всегда старались четко формулировать, что именно и как должна делать партия. Имею в виду работу по обеспечению долгой и достойной жизни граждан нашей страны: качественное образование и здравоохранение, государственные и муниципальные услуги, социальные гарантии, современную инфраструктуру и, конечно, возможность работать и получать достойную зарплату», — сказал Дмитрий Медведев.

По его словам, во время пандемии коронавируса «Единая Россия» в отличие от других политических сил не ушла на самоизоляцию, а направила ресурсы на помощь людям. Партия открыла волонтерские центры в каждом регионе - они объединили почти 100 тысяч добровольцев. Принимала законы для помощи пострадавшим от пандемии (например, был установлен особый порядок регистрации и обращения лекарств, разрешена онлайн-покупка безрецептурных препаратов и доставка их на дом. - Прим. ред.). И организовала сбор средств для всех нуждающихся в виде пожертвований и членских взносов.

Более 500 миллионов рублей партия направила на закупку защитных костюмов и средств индивидуальной защиты. «Были и продуктовые наборы медикам, и реанимобили. Это был действительно самый сложный период», — напомнил Медведев.

В условиях пандемии «Единая Россия» урегулировала вопросы дистанционной и удаленной занятости. «Права дистанционных работников в новой редакции Трудового кодекса во многом приравнены к правам тех, кто работает очно. Главное — работодатель может переводить сотрудника на дистанционную работу без его согласия лишь в определенных случаях. При этом работники должны обеспечиваться всем необходимым оборудованием», — сказал Дмитрий Медведев и напомнил, что по инициативе «Единой России» началась работа по обновлению закона о занятости, не менявшегося почти 30 лет.

К тому же за пять лет снизилась зависимость страны от колебаний цен на нефть, достигнута окончательная консолидация бюджетной системы. Были приняты необходимые решения по деофшоризации и по борьбе с фирмами-однодневками, установлена уголовная ответственность за вывод финансовых средств.

Достичь этого удалось также за счет поддержки российских производителей — в том числе малого и среднего бизнеса. Для него снизили налоговую нагрузку. По инициативе «Единой России» законодательно урегулирован статус самозанятых.

«Речь идет о сотнях тысяч людей, которые честным трудом зарабатывают себе на жизнь, представителях самых разных профессий. Мы ввели специальный налоговый режим для них, и они могут в этом случае пользоваться возможностью оплатить низкий подоходный налог, что тоже очень важно», — сказал Дмитрий Медведев.

По его словам, партия развивает систему государственной соцподдержки для всех жителей страны. В частности, программа маткапитала была продлена до 2026 года, упрощен порядок получения пенсий по инвалидности. По инициативе «Единой России» в апрельское послание президента вошли предложения по оплате больничных родителям детей до семи лет в размере 100% от заработной платы, увеличении ежемесячных пособий беременным женщинам в трудной ситуации. Также партия законодательно обеспечила начисление выплат семьям, где родитель в одиночку воспитывает ребенка от 8 до 16 лет.

В два раза увеличился минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан. Сейчас его сумма составляет около 6,5 тысячи рублей. Вырос и максимальный размер пособия для тех, кто остался без работы в период декретного отпуска, — почти до 13,5 тысячи рублей.

«Эта норма улучшила положение неработающих молодых мам и родителей, которые еще учатся в вузах», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

В сфере жилищной политики «Единая Россия» также ориентируется на защиту интересов людей, заявил он. Работа партии позволила продвинуться в решении одной из самых острых многолетних проблем — переселении людей из аварийного жилья. Партия также активно помогала обманутым дольщикам.

«При нашей поддержке начата реформа долевого строительства, которая позволила людям получить компенсации за недостроенное жилье или квартиры в достроенных домах», — констатировал Дмитрий Медведев.

Жилищный вопрос тесно связан с формированием комфортной городской среды. В результате реализации в регионах партийного проекта «Городская среда» благоустроено порядка 55 тысяч общественных дворов и 20 тысяч общественных пространств. В 2021 году будет приведено в порядок еще около шести тысяч общественных дворов и четырех тысяч общественных пространств. Эта работа будет продолжена, подчеркнул председатель партии.

По предложению партии выделена субсидия на сельскую ипотеку под 3% годовых, что позволило значительному числу семей по всей стране решить жилищные проблемы. Кроме того, разработаны меры поддержки агрокомплекса, позволившего в значительной степени решить проблемы импортозамещения. Председатель «Единой России» подчеркнул, что партия приняла участие в реализации президентской инициативы о выплате одного миллиона рублей молодым учителям, которые переехали на работу в сельскую местность в рамках программы «Земский учитель».

«Принят закон о горячем питании для младшеклассников во всех регионах страны. «Единая Россия» также обеспечила приоритет зачисления братьев и сестер в один детский сад или школу. Это позволило помочь большому количеству семей, в которых родители были вынуждены отводить детей в разные учебные заведения», — сказал он.

Партия также решает проблему, связанную с обновлением парка школьных автобусов — по предложению «Единой России» реализуется отдельная программа. В итоге с 2016 года регионы получили более девяти тысяч единиц такого транспорта.

Уровень жизни в стране напрямую зависит от состояния экологии, подчеркнул Дмитрий Медведев. При поддержке «Единой России» введены дополнительные меры ответственности для крупного бизнеса в этой сфере - одобрен закон, направленный на предупреждение и ликвидацию разливов нефти и нефтепродуктов.

Кроме того, «Единая Россия» защитила право людей на доступ к достоверной информации о состоянии окружающей среды. Теперь предприятия обязаны предоставлять соответствующие сведения, а органы власти — публиковать их в открытых источниках.

«Единой России» нужно критически оценить проделанную работу и подготовить новую программу с учетом нового опыта и задач, подчеркнул Дмитрий Медведев. Партия сможет продолжить работу, если ее подходы окажутся востребованы у людей.

«У «Единой России» есть все, чтобы одержать уверенную победу над оппонентами. Партия училась все эти годы. Самое главное — что все мы трудились, и это позволило в самых сложных ситуациях решать те задачи, которые были важнейшими для людей и страны. Но огромная работа еще впереди», — заключил Дмитрий Медведев.

Отчет председателя партии о проделанной за пять лет работе — это довольно важный элемент превыборной кампании, подчеркнул политолог, председатель совета директоров некоммерческого фонда «Институт социально-экономических и политических исследований» Дмитрий Бадовский. По его словам, то, что программа 2016 года выполнена, дает партии возможность на входе в избирательную кампанию иметь достаточно хорошее предвыборное послание для всех ключевых социальных, профессиональных, общественных групп.

«Выполненные инициативы дают возможность и дополнительные аргументы «Единой России» сейчас, в ходе выборов, предъявлять свою новую предвыборную программу. Реализацией предыдущих обещаний партия подтверждает, что обязуется ее выполнить. Это хорошая стартовая база», — считает эксперт.

«Дмитрий Медведев убедительно заявил о высоких целях и значимых ценностях «Единой России». Он четко маркировал ее как партию президента Владимира Путина и партию большинства. При этом детально охарактеризовал все пять лет и десятки направлений работы партии: от конституционных изменений и материнского капитала до развития территорий, программ «Земский доктор» и «Земский учитель», — отметил генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов.

Политолог обратил внимание на часть выступления председателя «Единой России», в которой он подчеркнул накопленный партией опыт работы и умение взаимодействовать с людьми, отвечая на их запросы.

«Мы умеем отвечать на вызовы, нести ответственность и приходить на помощь, умеем сохранять стабильность и обеспечивать развитие страны» — в этих словах Дмитрия Медведева заключается ответ на простой вопрос о том, почему «Единая Россия» так сильна и конкурентоспособна на политическом рынке. Все дело в том, что она работает. Это и обеспечивает поддержку различных сообществ и групп, «множеств», из которых состоит Россия, большинства избирателей», — уверен Дмитрий Орлов.

Секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский подчеркнул, что основная задача партии с первых дней ее работы — помощь людям, реализация инициатив, направленных на повышение качества их жизни.

«Единая Россия» всегда выполняет свою программу, исполняет наказы и открыто отчитывается перед избирателями о том, что обещала и что было сделано», - заявил Козловский.

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По его словам, во время пандемии партия в очередной раз доказала, что может в кратчайшие сроки мобилизоваться и реализовать накопленный потенциал.

«На сегодняшний день партийным волонтерским центром обработано уже более 6,5 тысячи заявок жителей Псковской области, оказывается всестороння помощь медикам. Каждое из 570 первичных отделений включено в волонтерскую работу. Сегодня в рядах добровольцев партии 631 человек, 242 из них – депутаты. Благодаря общим усилиям единомышленников мы выходим из сложной ситуации с распространением коронавируса, но партийцы намерены продолжать эту работу и после пандемии», - заверил Александр Козловский.

Дмитрий Медведев представил отчет о работе за 5 лет на совместном заседании Высшего и Генерального советов «Единой России», которое прошло 9 июня в Москве. Следующим шагом станет проведение XX съезда партии 19 июня. На нем будут утверждены списки кандидатов в депутаты Госдумы, а также принят проект предвыборной программы. Его широко обсудят с общественностью в регионах и окончательно утвердят на втором этапе съезда в августе.