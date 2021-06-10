Какое количество ягод безвредно для организма

17:51, 10 июня 2021, ПАИ

О безопасном количестве съеденных ягод рассказала псковский диетолог, заведующая отделом пульмонологии Псковской областной инфекционной больницы Марина Керман, сообщает «Комсомольская правда в Пскове».

Диетолог советует при хроническом гастрите или ГЭРБ [Гастроэзофагеа́льная рефлю́ксная боле́знь - ПАИ] не добавлять в рацион вишню, черешню, клубнику в больших количествах ежедневно, а если заболеваний нет, то употреблять ягоды можно каждый день. Клубника является почти диетическим продуктом из-за низкого содержания сахара, а в вишне и черешне находится практически весь спектр витаминов.

Не наносящая вреда здоровью норма ягод, по мнению специалиста, 400 граммов.

«Однако здесь следует учесть индивидуальные особенности, например, людям с хроническим гастритом или ГЭРБ рекомендуется уменьшить количество потребления кислых ягод. А людям с пищевыми аллергиями минимизировать или вовсе отказаться от употребления красных ягод», – рекомендует диетолог.