Настоятеля храма в Любятово наградят благодарственным письмом Псковской гордумы

12:50, 10 июня 2021, ПАИ

Депутаты Псковской городской Думы согласовали вопрос о награждении благодарственным письмом гордумы настоятеля храма Cвятителя Николая Чудотворца в Любятово протоиерея Владимира Попова за достижения в трудовой деятельности и вклад в духовно-нравственное воспитание жителей Пскова.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ОМСУ «Город Псков», такое решение депутаты приняли на внеочередной 52-й сессии Псковской городской Думы.

Протоиерей Владимир Попов родился 30 марта 1940 года в селе Доросун Читинской области. В 1964 году окончил Томский педагогический институт по специальности «Немецкий язык». С 1966 по 1973 годы работал преподавателем в СПТУ–35 города Пярну. 21 сентября 1973 года митрополитом Псковским и Порховским Иоанном (Разумовым) в Михайловском соборе Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря рукоположен в сан диакона, 27 сентября – в сан пресвитера. С 1973 года по настоящее время является настоятелем храма Cвятителя Николая Чудотворца в Любятово. С 1974 по 1981 годы являлся секретарем Псковского епархиального управления. В 1984 году окончил Московскую духовную академию. С 1988 по 1996 годы исполнял обязанности благочинного храмов города Пскова. Удостоен множества богослужебно-иерархических наград.