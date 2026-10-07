Врач предупредил об опасности похолодания для гипертоников этой осенью

16:18, 07 октября 2026, ПАИ

Об опасности похолодания для гипертоников предупредил врач-терапевт, кардиолог, гериатр, кандидат медицинских наук Игорь Цупко, пишет «Газета.Ru».

После резкого спада температур привычные цифры на тонометре у некоторых людей могут измениться. Особенно это важно для тех, у кого уже есть гипертония или другие сердечно-сосудистые заболевания.

Эксперт объяснил, что при снижении температуры организм старается уменьшить потерю тепла, сужая периферические сосуды. Одновременно активируется симпатическая нервная система. В результате в холодное время показатели артериального давления могут быть выше, чем летом.

Артериальное давление меняется в течение суток, поэтому одного измерения будет недостаточно. «Если с наступлением холодов показатели стали отличаться от привычных, полезнее несколько дней вести домашние записи и затем показать их врачу. Самостоятельно увеличивать дозу препарата или добавлять новое лекарство не стоит», – предостерёг Цупко.

Он также советует контролировать факторы риска: снизить потребление соли, не допускать набора массы тела, отказаться от курения и уменьшить употребление алкоголя.

Ранее врач перечислила прививки, которые актуальны для взрослых.